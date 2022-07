Odkurzacze, mopy i myjki teraz kupisz taniej na Allegro. Właśnie trwa letnia wyprzedaż

Jeszcze więcej robi stacja w modelu Yeedi DVX46. Automatycznie myje, zwilża i suszy nakładki mopujące. Robot wykrywa stan mopów i wraca do stacji bazowej, gdy uzna, że czas na sprzątanie. System składa się z oddzielnych zbiorników na czystą i zużytą wodę. Ta pierwsza trafia do środka, zużyta zaś wykorzystywana jest do mycia mopów, tak jak ma to miejsce w pralce.



Producent zaznacza, że system mopowania został stworzony tak, aby naśladować ręczne sprzątanie. Dwie nakładki obracają się z prędkością 180 obrotów na minutę, będąc dociskane do podłogi z ciśnieniem 10N.



Robot sprzątający może pracować do 180 minut na jednym ładowaniu.