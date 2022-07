Niemcy wyłączają oświetlenie zabytków i ciepłą wodę. Boją się nadchodzącej zimy

Już teraz ich zapasy wynoszą 14 mld m sześc. z dostępnych 22 mld m sześc. Polska pojemność to ok. 3,2 mld m sześc. Szacowane użycie roczne wynosi u nas z kolei 18. mld m sześc. (w 2021 r. to było ok. 20 mld m sześc.).