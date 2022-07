Ten prosty zabieg pomaga odżyć roślinom. W polskim mieście wprowadzili dziurawe krawężniki

Z kolei jak wyjaśnia prezes zarządu Gdańskie Wody Ryszard Gajewski, podstawowy proces to ewapotranspiracja (proces odprowadzania pary wodnej do atmosfery wskutek parowania roślin czy gleby) i wzrost uwilgotnienia gleby. Dodatkową zaletą jest opóźnienie spływu do kanalizacji tego, co się nie zmieści.