Jak ustalił Business Insider, trzeba posiadać pakiet minimum 100 akcji Wielkiego N na japońskim parkiecie, by uczestniczyć w spotkaniach zarządu z akcjonariuszami. Wartość 100 akcji to aktualnie 5,6 miliona jenów, co daje ponad 40 tysięcy dolarów lub ponad 187 tysięcy złotych. W cenie inflacyjnego dwupokojowego mieszkania możemy uczestniczyć w cyklicznych sesjach online z zarządem Nintendo, ale wciąż nie gwarantuje to pewnej możliwości zadawania pytań.