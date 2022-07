Janusz Korwin-Mikke zaczepił Elona Muska. Poszło o bezpieczną jazdę i zapinanie pasów

Komentarz Elona Muska do tego obrazka brzmi: sztuczna inteligencja staje się każdego dnia coraz lepsza. Jest to zapewne odniesienie do wysiłków Tesli mających na celu stworzenie w pełni autonomicznego pojazdu, który nie będzie potrzebował już kierowcy, aby bezpieczenie poruszać się w ruchu miejskim. Od lat jest to jedno z najbardziej priorytetowych zadań naukowców od sztucznej inteligencji (AI) w zespole Tesli. Jak jednak przyznaje sam Elon Musk, stworzenie w pełni autonomicznego pojazdu okazało się dużo trudniejsze, niż przypuszczano.