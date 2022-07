Uciekająca gwiazda młoda. Zeta Ophiuchi mknie z prędkością 160 000 km/h

Gwiazda, o której mowa znajduje się stosunkowo niedaleko od nas. Przy rozmiarach naszej galaktyki szacowanych na 100 000 lat świetlnych średnicy, znajduje się ona zaledwie 440 lat świetlnych od nas w kierunku gwiazdozbioru Wężownika. Gdyby się przyjrzeć jej uważnie, to okazuje się, że jest to gwiazda blisko dwadzieścia razy masywniejsza i znacznie gorętsza od Słońca. To istotne bo takie masywne gwiazdy ciągu głównego, których prognozowany czas życia wynosi zaledwie kilka milionów lat zazwyczaj żyją w tzw. asocjacjach gwiazdowych składających się z zaledwie kilkuset gwiazd zbliżonych rozmiarów. Asocjacje z czasem ulegają pewnej erozji, w której gwiazdy stopniowo się od siebie oddalają i każda leci w swoją stronę. Z drugiej strony ze względu na stosunkowo krótki czas życia takich gwiazd, rzadko kiedy są one w stanie istotnie oddalić się od całej asocjacji.