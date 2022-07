Inni tego zabraniają, ale Epic Games Store nie zamierza. Platforma nie będzie walczyć z NFT w grach

NFT to opierająca się na blockchainie technologia, pozwalająca stworzyć praktycznie niepodrabialny certyfikat własności do danego cyfrowego dzieła. To na swój sposób rewolucyjne rozwiązanie pozwala w trudny do podważenia sposób stać się właścicielem jakiegoś cyfrowego obiektu, jak obrazka, zdjęcia czy nagrania dźwiękowego. NFT ma jednak też i wady. Wartość przedmiotów cyfrowych zdaje się opierać na dziś głównie na spekulacyjnej bańce, podobnie jak kryptowaluty wykorzystywane do obrotu w ramach blockchaina. Sceptycy zaczynają widzieć w tym piramidę finansową, a niektórzy zwracają negatywny wpływ technologii blockchain na ekologię.