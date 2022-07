Lipiec to przede wszystkim okres pylenia traw. Mamy do czynienia z ich wysokim stężeniem w powietrzu. To jedna z najczęstszych postaci alergii. Charakteryzuje się wodnistym katarem, kichaniem, kaszlem czy suchością w gardle. Do tego mogą dochodzić takie objawy jak łzawienie, swędzenie i zaczerwienienie oczu. Trawy pylą od wiosny, ale w czerwcu i właśnie w lipcu najintensywniej. Niskie stężenie obserwowane jest już w sierpniu i wrześniu.