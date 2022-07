Dziewięć wagonów na godzinę. Tak działa najnowocześniejsza myjnia pociągów w Polsce

Kontrola i serwis taboru kolejowego to jedno z największych wyzwań przewoźników. Każdy z nich chce, aby jak największa część floty pracowała w terenie, obsługując możliwie dużą liczbę pasażerów. Naprawy oraz konserwacja to jednak niezbędne elementy utrzymania taboru w należytym stanie. Niestety, każdy pociąg uziemiony w zajezdni - nawet na rutynowe mycie i sprzątanie - to zawsze jeden pociąg mniej na polskich torach. Ze szkodą dla pasażerów.