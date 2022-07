Nowe zastosowanie farm fotowoltaicznych. To idealne miejsce do uprawy warzyw

Naukowcy z Uniwersytetu Narodowego w Chonnam nie są odosobnieni w dążeniach do podwójnego wykorzystania ogromnych terenów. Podobne rozwiązania są stosowane np. w Stanach Zjednoczonych, gdzie niewielkie gospodarstwo na skraju upadłości odbiło się po intalacji paneli fotowoltaicznych. Odpowiedni poziom wilgotności - który został utrzymany dzięki cieniowi rzucanemu przez panele - pozwolił właścicielowi farmy w Kolorado zwiększyć produkcję do 3,6 tony warzyw, przy jednoczesnym generowaniu prądu będącym w stanie zasilić trzysta okolicznych domów.

W agrowoltaice nadzieje upatrują również kraje takie jak Indie, Japonia czy Korea, które - ze względu na niewielką powierzchnię do upraw i duże zapotrzebowanie na prąd - chcą maksymalnie wykorzystać niewielką dostępną przestrzeń.