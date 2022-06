Jest skuteczny, wydajny i nie kosztuje majątku. Oto odkurzacz pionowy Viomi A9

Viomi A9 to odkurzacz pionowy, którego silnik znajduje się w rączce. Tam też znajdziemy pojemnik na nieczystości. W przypadku takich urządzeń ważne jest dobre wyważenie, by ręka nie męczyła się podczas pracy. Inżynierom udała się ta sztuka - sprzęt jest lekki i łatwo nim manewrować po mieszkaniu, jednocześnie nie potrzebujemy wiele energii, by go obsłużyć.