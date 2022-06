Truskawkowa pełnia Księżyca? Dlaczego truskawkowa?

Aha, odpowiedź. Tarcza Księżyca w pełni ma 0,5 stopnia średnicy. Od horyzontu do zenitu jest 90 stopni. Oznacza to, że wbrew temu co nam się wydaje, od horyzontu do zenitu dałoby się ustawić aż 180 tarcz Księżyca w pełni. Spróbuj sobie to zwizualizować dzisiaj wieczorem gdy zobaczysz Księżyc na niebie.