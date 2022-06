Moi rodzice mają dom, który znajduje się na skraju cywilizowanego świata, czyli kilka minut samochodem od dużego miasta wojewódzkiego. Można by pomyśleć, że taki dom to sielanka, bo łączy wiejski spokój z miejskimi atrakcjami dostępnymi na wyciągnięcie ręki. Niestety w tej układance jest jeszcze jeden element, bo gdy kończyło się miasto, wraz z nim kończyła się także cywilizacja. Objawia się to tym, że autobusy jeżdżą co godzinę zamiast co minutę, Coca-cola kosztowała 8 zł za butelkę jeszcze przed wprowadzeniem podatku cukrowego, zaś szybkie łącza internetowe praktycznie tu do niedawna nie istniały. I ja chciałem porozmawiać właśnie o tym ostatnim.