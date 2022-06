Prawo wciąż nie nadąża za nowymi technologiami. W tych obszarach pilnie potrzebujemy zmian

Nim jednak ustawa wejdzie w życie, elektroniczne dokumenty przydadzą się co najwyżej podczas kupowania alkoholu czy kontroli drogowej. Poważne instytucje, jak np. banki, nadal nie respektują elektronicznych dokumentów. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w przypadku gdy np. trafimy do szpitala, mając w kieszeni wyłącznie telefon. Od strony prawnej służba zdrowia nie może na ich podstawie potwierdzić naszej tożsamości, ani nawet uzyskać do nich dostępu bez naszej zgody. A trzeba pamiętać, że Polska jest wyjątkowo rozwiniętym krajem w tej materii – wyjeżdżając zagranicę nadal musimy mieć ze sobą plastikowe dokumenty, bo choć już trwają prace nad wspólnymi dokumentami elektronicznymi, to miną lata, nim takowy system powstanie.