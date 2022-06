5000 komponentów, z jakich zbudowane będzie pływające miasto zostanie połączonych ze sobą pod wodą za pomocą potężnego betonowego stelażu, który odpowiednimi stalowymi, teleskopowymi łącznikami zostanie zacumowany do dna. Pierwsze segmenty zostaną zaprezentowane jeszcze w tym miesiącu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsi mieszkańcy wprowadzą się do pływającego miasta w 2024 roku, a całość zostanie ukończona do 2027 roku.