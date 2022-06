Cloudflare to usługa ułatwiająca dystrybucję ruchu internetowego na witrynach, która oprócz usprawnienia ich działania chroni je przed cyberatakami, m.in. atakami typu DDoS. Z usług Cloudflare korzysta wiele firm, takich jak Discord, Google, Coinbase, Grindr, Doordash, Crunchyroll, Among Us, League of Legends czy Rocket League.