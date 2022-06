"Uciekłbym już w kosmos": Marcin Pryt z 19 Wiosen zaprasza w kosmiczną podróż [wywiad]

Zawsze jak słuchałem twoich tekstów, to zastanawiałem się, jak obecnie patrzysz na kosmos, który w pewien sposób stał się zawłaszczony przez miliarderów. Gdy Bezos, jeszcze do niedawna najbogatszy człowiek na Ziemi, odbył swój pierwszy lot, pierwsze, co zrobił, to podziękował pracownikom, że mu go ufundowali - a zdajemy sobie sprawę, w jak ciężkich warunkach pracują. Daleko w tych wypowiedziach do mistycznego podejścia pierwszych astronautów, którzy z góry doznawali zupełnie nowej perspektywy. Już pierwszy numer na płycie "Nów" teoretycznie jest trochę odpowiedzią - nadal wierzysz, że ci zwykli ludzie będą mieli szansę polecieć, choćby w najgorszej klasie. Ale z drugiej strony najpierw trzeba uzbierać miliard. I sam nie wiem, czy nadzieja się tli, czy to gorzka ironia.