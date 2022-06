To zamożny kraj, który od długiego czasu inwestuje w innowacje. Korea Południowa będzie miała jednak trudne zadanie w kwestii wyścigu kosmicznego i rywalizowania z innymi państwami. Jej przekleństwem jest wspomniana wyżej geografia i sytuacja polityczna. Rosja, Korea Północna, Chiny i Japonia nie chcą zezwolić na przeloty koreańskich rakiet po ich niebie. Oznacza to, że jedynym możliwym kierunkiem jest południe, by uzyskać południową orbitę polarną wokół Ziemi. To znacząco ogranicza możliwości planowania niektórych misji.