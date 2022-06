Insta360 One RS to następca kamery One R, czyli niezwykle ciekawego systemu bazującego na modułach. Modułowa konstrukcja zupełnie nie przyjęła się na rynku smartfonów, ale w segmencie kamer sportowych jest bardzo obiecującym kierunkiem rozwoju, co widać również na przykładzie DJI Action 2. W praktyce moduły mają sporo plusów, bowiem zarówno Action 2, jak i Insta360 One RS są kamerami znacznie ciekawszymi od lidera rynku, czyli GoPro.