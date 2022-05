Urbis U7.1 pokazuje, że najlepsze hulajnogi elektryczne to te bez skrajności

30 km w większości przypadków powinno pozwolić na bezproblemowy dojazd i powrót do pracy czy na uczelnię. Trzeba jednak pamiętać, że na drugi dzień energii już raczej zabraknie, więc sprzęt będzie trzeba ładować co noc. No, chyba że hulajnoga służy ci nie tyle do codziennej komunikacji, co do rekreacyjnej jazdy kilka razy w tygodniu.