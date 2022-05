48 godzin ze słuchawkami Sony LinkBuds S

To oczywiście metafora; słuchawki możemy kupić w kolorze czarnym lub białym. Chodzi mi o to, że ich design, rozmiar i profil po włożeniu do ucha są na tyle dyskretne, że słuchawki stają się transparentne. Nie przyciągają wzroku, nie sprawiają wrażenia „nie na miejscu”, jak niejedne słuchawki TWS. Jednocześnie są też na tyle dobrze zaprojektowane, że łatwo je do ucha nie tylko włożyć, ale też z niego wyjąć – w Galaxy Buds 2 notorycznie mam problem z wyjęciem miniaturowych słuchawek z uszu, a tutaj tego nie ma. Co jest tym bardziej zaskakujące, iż LinkBuds S są drugimi najwygodniejszymi słuchawkami TWS, jakie w życiu miałem w uchu. Pierwsze miejsce zajmują… otwarte Sony LinkBuds.