Wróciłem do słuchawek przewodowych. Nie wiem, jak mogłem korzystać z bezprzewodowych

Być może to kwestia mojego roztargnienia albo niezdiagnozowanego ADHD, ale nawet zapamiętanie, by podłączyć telefon do ładowarki to już dla mnie jest wyzwanie. Doszło w końcu do tego, że pozbyłem się Kindle'a, bo miałem dość tego, że w trakcie podróży okazuje się, że czytnik ma wyładowany akumulator. Dźwigam kilka książek w plecaku, ale za to mam pewność, że będę mógł z nich skorzystać.