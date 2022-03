Są tylko dwa zastosowania, w których słuchawki przewodowe jeszcze mają sens

Osobiście za każdym razem, gdy odkryję nowy utwór lub album, który naprawdę do mnie przemawia, staram się nie tylko maltretować go ile się da w aucie czy na TWS-ach, ale znaleźć wolną chwilę, by skorzystać z naprawdę dobrych słuchawek, podłączyć je do wysokiej jakości DAC-a i odtworzyć muzykę z najwyższej możliwej jakości źródła, którym zwykle jest dla mnie Apple Music i formaty Lossless oraz Hi-res Lossless. Czasem jest tak, że słuchając muzyki w ten sposób nie odkryję w niej niczego nowego. Zazwyczaj jednak wyłapuję niuanse, których nie da się usłyszeć w słuchawkach bezprzewodowych, niezależnie do tego, jak dobre by one nie były. Niebywale cieszy mnie, gdy mogę usłyszeć jakiś drobny smaczek dodany do nagrania przez producenta, który ujawnia się dopiero na najwyższej jakości sprzęcie. Doceniam każde skrzypnięcie, gdy muzyk przesuwa palce po strunach gitary akustycznej. Muzyka słuchana w ten sposób nabiera kolorytu, którego współczesne słuchawki bezprzewodowe nie są w stanie odzwierciedlić, choć… nie mam wątpliwości, że to kwestia kilku lat, nim jakość transmisji bezprzewodowej pozwoli nam również na takie analityczne słuchanie.