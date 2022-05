Sferyczna metaliczna kulka leciała z prędkością naddźwiękową. Oto nagranie UFO pokazane w Kongresie

Zarówno ubiegłoroczny raport, jak i wczorajsze przesłuchanie dowodzą jednego: niezidentyfikowane obiekty latające faktycznie istnieją i jest ich więcej niż mogłoby się wydawać. Mimo prób ich identyfikacji, jak na razie nie udało się ustalić ich pochodzenia. Część z nich wykazuje zdolności manewrowania w trakcie lotu nieosiągalne dla konwencjonalnych samolotów wojskowych czy cywilnych. Jeżeli zatem nie są to obiekty pochodzenia pozaziemskiego, to znaczy, że ktoś na Ziemi ma lepszą technologię od technologii wojskowych rozwijanych przez największe armie świata. I to może być trochę przerażające.