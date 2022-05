Od kilku tygodni jesteśmy świadkami przedłużającego się melodramatu, w którym Elon Musk, właściciel SpaceX, Tesli i wielu innych przedsiębiorstw to chce, to znowu nie chce, to znowu chce kupić Twittera. W dzisiejszym świecie mody bardzo szybko rozchodzą się po świecie. Kwestią czasu było, aby i w Polsce jakiś milioner zechciał kupić własny portal społecznościowy.