Nikola to robot o ludzkiej twarzy, ale nadal musi nauczyć się, jak być człowiekiem

Najbardziej znanym androidem jest Sophia, aktywowana 19 kwietnia 2015 roku. Sophia stała się światowej sławy gwiazdą gdyż nie tylko ze względu na swój relatywnie ludzki wygląd (nota bene, wzorowany na aktorce Audrey Hepburn), ale także na ludzkie zachowanie, które zawdzięcza sztucznej inteligencji, która stale uczy się na podstawie interakcji w jakie wchodzi Sophia. W porównaniu do Nikoli, Sophia wygrywa pod względem komunikacji - android stworzony przez Hanson Robotics z Hongkongu jest w stanie porozumiewać się za pomocą głosu, przetwarzać wizualne dane, rozpoznawać mowę oraz analizować i wyodrębniać dane. Jednakże mimika Sophia - w porównaniu do Nikoli - jest bardzo ograniczona. Aczkolwiek nie przeszkodziło jej to w zastaniu obywatelką Arabii Saudyjskiej, co wywołało dyskusje i kontrowersje na całym świecie.