Legenda powróci. Motorola Razr 3 istnieje i wkrótce trafi do sprzedaży

Jeśli wierzyć zdjęciom udostępnionym przez Evana Blassa w serwisie 91 mobiles, nowa Motorola Razr 3 garściami czerpie ze stylistyki Samsunga Galaxy Z Flip 3. I dobrze, bo jeśli kopiować, to od najlepszych. Na szczęście nie wygląda to na chamską zżynkę, lecz subtelną inspirację (zwłaszcza w sposobie umieszczenia aparatów), a cała konstrukcja jest niebo bardziej obła od kanciastego Samsunga. Skoro zaś mowa o aparatach, to według Blassa główny sensor nowego Razra będzie miał 50 Mpix i wspierać go będzie aparat 13 Mpix z obiektywem ultrawide. Kamerka do selfie ma zaś mieć 32 Mpix.