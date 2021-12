Przestały być ekstrawaganckim gadżetem dla bogatych. Samsung chwali się rosnącą sprzedażą składanych smartfonów

Przede wszystkim tegoroczne składaki wyzbyły się niemal wszystkich wad poprzedników, z brakiem wodoodporności na czele. Z Flip 3 i Z Fold 3, nie licząc braku pyłoszczelności, są dziś równie wytrzymałe jak konwencjonalne smartfony z najwyższej półki. Nie ustępują też niemal w niczym konwencjonalnym smartfonom, jeśli chodzi o funkcjonalność. Ba, Galaxy Z Fold 3 dalece wyprzedza dowolny inny telefon, jeśli chodzi o możliwości, zaś Z Flip 3 potrafi wszystko to, co np. Galaxy S21, a do tego można go złożyć na pół. Nie ma więc istotnych kompromisów jakościowych, które mogłyby odstraszyć od zakupu.