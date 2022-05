Większe przetworniki nie sprawiają, że słuchawki grają lepiej. Specjalista audio rozbraja mity o dźwięku w grach

Zdecydowanie się nie zgodzę, to po prostu nie jest prawda. Wiem jednak, że takie cyfry mogą działać na wyobraźnię klientów, dlatego część producentów wzięła udział w wyścigu na rozmiary. Podobnie ma się sprawa z zakresem częstotliwości. Nasz zestaw Nova Pro jest zdolny do produkcji dźwięku w zakresie aż do 40 000 Hz. Jest to pewna wytyczna tego, jak dopracowane są nasze urządzenia, ale czy sama ta wartość decyduje o tym, co brzmi dobrze, a co gorzej? Raczej nie. Zakres częstotliwości to tylko jeden z komponentów dobrego dźwięku. Do tego dochodzi właściwa odpowiedź słuchawek, poziom zakłóceń i wiele, wiele więcej.