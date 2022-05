Sieć sklepów z elektroniką kieruje swoją nową akcję promocyjną do wszystkich klientów, którzy zrobią zakupy za minimum 500 zł - czy to stacjonarnie, czy to w sklepie internetowym. To właśnie oni będą mogli odebrać nagrody w jedną z kolejnych sobót. Sklep się przy tym chwali, że to pierwsza tego typu akcja zorganizowana na naszym rynku.