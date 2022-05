Sytuacja na rynku inteligentnych zegarków w ciągu ostatnich dwóch lat stała się dość... ustabilizowana. Apple pozostaje niekwestionowanym hegemonem, zgarniając dla siebie ponad 2/3 udziałów i wyprzedzając nie tylko wszystkich producentów smartwatchy razem wziętych, ale też cały sektor szwajcarskich zegarków. Pozostała 1/3 to kombinacja rosnących udziałów Samsunga, ogromnych wzrostów zegarków Xiaomi (nawet 238 proc. rok do roku według raportu Counterpoint) i rozlicznego planktonu, tj. tych wszystkich producentów, którzy produkują smartwatche tylko po to, by móc prezentować własne zegarki wespół ze smartfonami w materiałach marketingowych. Zestawienie nie uwzględnia producentów zegarków fitness, takich jak Garmin, Coros czy Suunto, bo ten segment żyje własnym życiem i ma się doskonale.