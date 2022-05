Przestarzała architektura, zero nowości. Na co komu ten GTX 1630?

Może więc nowy GTX 1630 będzie słaby, ale przynajmniej będzie tani. Jego cena ma oscylować w granicy 200 dol., czyli mniej więcej takiej, za ile możemy dziś kupić GTX-a 1050 Ti czy GTX-a 1650. I napisałbym, że to świetnie, bo gracze w końcu dostaną do wyboru kartę od Nvidii za mniej niż 1000 zł, ale... przecież mają. Zarówno GTX 1050 Ti, jak i GTX 1650 są dostępne w sklepach w całkiem rozsądnych cenach oscylujących wokół 1000 zł. Jedyny powód, jaki potrafię dostrzec, dla którego Nvidia wypuszcza nowy układ, zamiast zwiększyć produkcję starych, to brak jakiegoś elementu konstrukcyjnego, który wymusza zmiany na linii produkcyjnej. A skoro tak, konieczne jest wydanie nowego modelu... a w każdym razie modelu z nową nazwą, nawet jeśli w środku będzie to dokładnie ten sam produkt, co wcześniej.