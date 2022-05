Widać też, że obudowa jest nieco bardziej kanciasta i industrialna. Czego natomiast nie widać na grafikach, to fakt, że nowy Fold 4 będzie nieco mniejszy, ale za to ciut grubszy od Z Folda 3. Mimo tego, że obydwa wyświetlacze, wewnętrzny i zewnętrzny, mają mieć dokładnie taką samą przekątną (6,2” oraz 7,6”), to Samsung nieco odchudzi ramki i zmieni proporcje wewnętrznego wyświetlacza na nieco bardziej kwadratowe. Różnica będzie nieznaczna, ale z pewnością odczuwalna, zwłaszcza że w parze z nią idzie wzrost grubości z 6,4 do 7,1 mm, co oznacza, że zamknięty Fold 4 będzie miał w kieszeni 14,2 mm w najwęższym punkcie. O ile Samsung nie opracował zawiasu, który pozwoli złożyć urządzenie zupełnie na płasko, bez przestrzeni między połówkami, będziemy mieć do czynienia z naprawdę grubym kawałkiem elektroniki w kieszeni.