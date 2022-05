Niektórzy producenci projektorów ultrakrótkiego rzutu naginają wręcz nieco rzeczywistość, przekornie określając je jako laserowe telewizory. I choć to skojarzenie to pewna przesada to, tak faktycznie urządzenia tego rodzaju zajmują, jak telewizor, szafkę RTV, nad którą znajduje się ekran. Ów ekran zazwyczaj odpowiada przekątnej hiperdrogich 100-calowych telewizorów. Jasność obrazu, za sprawą wspomnianego lasera, jest na tyle wysoka, by cieszyć się filmem czy grą wideo, nie było już konieczne w pełni zaciemniać pomieszczenia. Niestety bardzo często cena takiego projektora odpowiada lub nawet przekracza cenę tych drogich telewizorów, co ogranicza potencjalne grono zainteresowanych. Epson wpadł jednak na bardzo dobry pomysł.