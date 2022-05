Czarcia miotła w polskim lesie. Ta potworność jest wyjątkowo duża

W leśnictwie Leśny Dworek natknięto się na nietypowych rozmiarów czarcią miotłę. O co chodzi? Nazwa brzmi groźnie, bo to rodzaj tzw. potworności roślin – czyli zniekształcenia wywołanego m.in. chorobą. W przypadku czarciej miotły nie wiadomo jednak do końca, co powoduje efektownie wyglądające zjawisko.