Dziesięć osób postawi wieżowiec w cztery miesiące. Drewno przyspieszy i obniży koszty budowy

I faktycznie - architekci z Horizone Studio już dwie inwestycje z użyciem technologii CLT, które czekają na pozwolenie na budowę. Jedna z nich to rezydencja miejską o pow. ok. 360 m kw., zaś druga to nowoczesny budynek gospodarczy o pow. ok. 600 m kw. Oba projekty są w fazie uzyskiwania pozwolenia na budowę.