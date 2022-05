Niebezpieczna susza w Polsce. Grożą nam nie tylko pożary, ale i burze piaskowe

Zjawisko burzy piaskowej dotyka też miasta. "Dziennik Łódzki" cytował jedną z mieszkanek Łodzi, która narzekała, że jazda rowerem w ubiegłym tygodniu zaowocowała piachem we włosach i wysuszeniem twarzy. Wprawdzie miasto tłumaczyło się, że piach to efekt uboczny "licznych inwestycji prowadzonych w Łodzi, zarówno miejskich jak i prywatnych", ale nie zmienia to faktu, że taki mamy klimat i burze piaskowe będą występowały coraz częściej.