Aplikacja Allegro zmienia się na lepsze. Płatności Allegro Pay potwierdzisz za pomocą odcisku palca

Aplikacja Allegro to jedna z wygodniejszych metod robienia zakupów w polskim serwisie zakupowym. Co więcej, jest to też jedna z najbardziej opłacalnych metod, bo często można się natknąć na oferty, w których dostajemy monety za zakup poprzez aplikację. A 10 monet to 10 zł zniżki na dowolny produkt, przy czym bardzo często 10 monet można zebrać już np. po dwóch zakupach w aplikacji.