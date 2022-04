Sport w telewizji kluczowym kąskiem. To oznacza, że będzie coraz drożej

- Sport w dobie fragmentaryzacji widowni i rozwoju platform streamingowych stał się atrakcyjnym contentem dla nadawców telewizyjnych. Filmy czy ulubione seriale można obejrzeć w serwisach On-Demand, o dowolnej porze, w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu. Nie trzeba już spieszyć się do domu na kolejny odcinek danej produkcji. A sport to przede wszystkim emocje, które dzieją się tu i teraz, a to oddziaływuje na kibiców - mówi Michał Buszko, Client Team and Advanced Measurement Manager w Nielsenie.