Przecieki mówią o tym, że Huawei nie zamierza wprowadzać rewolucji w kwestii budowy urządzenia, a to oznacza, że ponownie zobaczymy sprzęt z pojedynczym ekranem owijającym bryłę od zewnątrz. To zupełnie inne podejście niż prezentuje Samsung, Xiaomi czy Oppo. Pojedynczy ekran ma wiele plusów, bo upraszcza konstrukcję i umożliwia zastosowanie pojedynczego zestawu aparatów, który jest dostępny zarówno do tradycyjnych zdjęć jak i do autoportretów. Z drugiej strony miękki ekran jest cały czas narażony na uszkodzenia mechaniczne, nawet kiedy smartfon jest złożony.