Najnowsze szkło (już 67. z mocowaniem Sony E) to FE 24–70 mm F2.8 GM II. Jest to następca pokazanego w 2016 r. obiektywu FE 24–70 mm F2.8 GM pierwszej generacji. Nowości jest tu całe mnóstwo, ale użytkownicy docenią najbardziej to, że nareszcie mamy do czynienia z obiektywem znacznie lżejszym i sporo mniejszym od poprzednika. Można było odnieść wrażenie, że poprzednik był robiony na kolanie, jako lekko zmodyfikowana wersja obiektywu od lustrzanek. Tymczasem druga generacja to zdecydowanie konstrukcja, która została zrobiona od zera z myślą o bezlusterkowcach.