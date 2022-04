Naukowcy dotarli do ściany i zobaczyli atom. Lepszy mikroskop nie powstanie

Być może w szkole przez mikroskop obserwowaliście przekrój poprzeczny liścia, włos ludzki czy pantofelka. Wyobraźcie sobie jednak, że ten obraz powiększacie tak długo, że dochodzicie do pojedynczych atomów. To, co widzicie to dosłownie pojedyncze atomy. Otóż mikroskop tego typu już istnieje.