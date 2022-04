Konkurencja Mety siłą rzeczy zaczęła się odnosić do jej planów. Microsoft, który od lat tworzy rozwiązania AR i VR dla klientów biznesowych i rządowych, przejął metową nomenklaturę i również zaczął wykorzystywać słowo metawersum. Apple milczy, ale liczne i wiarygodne przecieki świadczą, że szykuje się do premiery swoich pierwszych gogli AR. Wygląda na to, że inwestowane są w ten następny konsumencko-biznesowy przełom ogromne środki. Zdaniem niektórych, metawersum może jednak okazać się jednym z największych niewypałów w historii.