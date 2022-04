Grzyby rozmawiają ze sobą. Mogą nauczyć się do 50 "słów"

Do "podsłuchiwania" grzybów naukowcy wykorzystali mikroelektrody rozmieszczone na obszarach występowania całych kolonii grzybów. Następnie po zakończeniu nasłuchu badacze pogrupowali impulsy elektryczne w wielokrotnie występujące grupy. Co ciekawe, impulsy różniły się długością w zależności od gatunku grzybów. Analizując zapisy aktywności elektrycznej badacze ustalili, że przeciętna długość "zdań" wymienianych między grzybami wynosi 5,97, co jest zbliżone do języków wykorzystywanych przez ludzi.