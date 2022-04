Czarna dziura dostała solidnego kopniaka. Wyobraź sobie, że coś takiego leci przez przestrzeń kosmiczną

Jeżeli zatem myślicie, że żyjecie w bezpiecznej i stabilnej i pustej przestrzeni kosmicznej, to co do zasady macie rację. Warto jednak pamiętać, że w każdej chwili obok nas może przelecieć czarna dziura, która została wystrzelona w podróż międzygwiezdną w momencie powstania z dwóch innych czarnych dziur. Raczej nikt by jej wcześniej nie zauważył. Korzystajcie zatem z życia, póki czas.