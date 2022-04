To już kolejny fizyczny gadżet z gry stworzony we współpracy z CD Projekt RED. Warto przypomnieć, że w sprzedaży był już sprzęt gamingowy z motywami z Cyberpunka 2077. Byłą to m.in. karta grafiki NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition, konsola Xbox One X w specjalnej edycji Cyberpunk, zewnętrzny HDD firmy Seagate nawiązujący do Cyberpunka 2077, Seagate FireCuda 520 SSD Cyberpunk 2077 Limited Edition, czy mysz Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077.