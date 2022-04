Nowe BMW serii 7 właśnie ma swoją premierę i budzi skrajne opinie. Nasi koledzy z Autobloga mają co do niego uczucia mieszane bardziej niż sos do kebaba, a w komentarzach dominuje pytanie "dlaczego?". Front auta rzeczywiście rodzi wiele pytań, ale osobiście jestem zdania, że wygląda rewelacyjnie. Bardzo nowocześnie, zdecydowanie na bogato, a do tego nowy design sprawia, że dotychczasowe modele natychmiast zestarzały się o dobrą dekadę.