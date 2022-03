Najważniejsze jest jednak, żeby przekonać większą grupę ludzi do zasilanych szczoteczek. To leży w interesie każdego: użytkowników, stomatologów dbających o zdrowie pacjentów, producentów. Zasilane szczoteczki gwarantują skuteczniejsze mycie i higienę zębów. To dobrze zbadany fakt, o którym z własnego doświadczenia wie każdy użytkownik. Osoba przyzwyczajona do efektów szczoteczki elektrycznej nie chce wracać do zwykłej szczoteczki. Nie czuje, aby po skorzystaniu z niej zęby były tak samo czyste.