Oto nowy Redmi Note 11 Pro+ 5G. Turbo ładowanie i szybszy procesor

Od co najmniej trzech generacji widać niesamowity upór Xiaomi, by figurować na każdej możliwej półce cenowej. Nieważne, czy szukając telefonu w sklepie wybieramy zakres 1000-1200 zł, 1200-1400 zł, 1400-1600 zł, czy 1600-1900 zł, na każdej z tych mikropółeczek ma być smartfon Xiaomi, nawet jeśli oznacza to 10 modeli w portfolio, które różnią się od siebie niemal niczym, ale za to dzieli je ok. 100 zł w cenie, więc każdy może wybrać taki model, który mieści się w jego możliwościach finansowych.