Będzie hit. Redmi Note 11 Pro wkracza do Polski - znamy ceny

Podobnie jak w poprzednich generacjach linii Redmi Note, Xiaomi zadbało, by każdy znalazł coś dla siebie. Poszczególne warianty różnią się od siebie cenowo w stopniu naprawdę nieznacznym, a wszystko po to, by wszyscy klienci mogli wybrać model odpowiedni nie tylko dla swoich potrzeb, ale też możliwości budżetowych. Patrząc na to, jak dobrze wyceniony jest nowy Redmi Note 11 i jakie oferuje możliwości, nie mam żadnych wątpliwości - to będzie hit, do tego w czterech smakach.